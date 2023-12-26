Общество 26 декабря 2023, 18:15 Врач Сухорукова указала на способность овсянки лечить больной желудок

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Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова назвала продукт, который способствует восстановлению больного желудка. Речь идет об овсянке, сообщила Общественная Служба Новостей.

По словам врача, данное блюдо способно защитить слизистую оболочку желудка и предотвратить дальнейшее развитие воспаления. За счет изобилия микро- и макроэлементов такая каша укрепляет внутренний слой тканей, добавила специалист.

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Она посоветовала не употреблять овсянку быстрого приготовления с ароматическими добавками. Наиболее полезны хлопья, которые нужно варить не менее 15 минут.