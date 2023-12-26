26 декабря 2023, 18:15
Врач Сухорукова указала на способность овсянки лечить больной желудок
Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова назвала продукт, который способствует восстановлению больного желудка. Речь идет об овсянке, сообщила Общественная Служба Новостей.
По словам врача, данное блюдо способно защитить слизистую оболочку желудка и предотвратить дальнейшее развитие воспаления. За счет изобилия микро- и макроэлементов такая каша укрепляет внутренний слой тканей, добавила специалист.
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Она посоветовала не употреблять овсянку быстрого приготовления с ароматическими добавками. Наиболее полезны хлопья, которые нужно варить не менее 15 минут.
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