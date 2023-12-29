29 декабря 2023, 13:25
Врач Сухорукова: сочетание картошки и мяса может спровоцировать обострение гастрита
Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала о традиционных новогодних блюдах, которые способны спровоцировать проблемы с пищеварением. Речь идет о сочетании белковых продуктов с углеводсодержащими, сообщила Общественная Служба Новостей.
Так, употребление мяса с картошкой нарушает все процессы в желудке.
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«Это вызывает гниение белков в кишечнике одновременно с брожением углеводов», — пояснила врач.
По ее словам, последствиями могут стать гастрит, запор и даже язва, добавило «АБН24».
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