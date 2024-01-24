Общество 24 января 2024, 12:42 Врач Сухорукова отнесла цирроз и гепатит к последствиям частого употребления пива

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Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала об опасности частого употребления пива. Пенный напиток нарушает работу всех органов и систем, отметила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, этанол и химические усилители в составе раздражают слизистую желудка, провоцируя гастрит и изжогу. Такой алкоголь оказывает негативное влияние и на печень. Среди последствий — цирроз, гепатит и даже рак, пояснила врач.

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Она также посоветовала отказаться от пива из-за риска развития гипертонии и синдрома «бычьего сердца».