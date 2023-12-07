Общество 07 декабря 2023, 18:32 Врач Старокожева: 150-300 минут кардиотренировок в неделю помогут нормализовать давление

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Кардиотренировки — это нагрузки, которые увеличивают частоту дыхания и сердцебиения. Сколько времени необходимо уделять такой физической активности, рассказала в беседе с Life кардиолог Анастасия Старокожева.

По ее словам, 150-300 минут умеренно интенсивных аэробных нагрузок в неделю будет достаточно. Данные упражнения включают бег, пешие прогулки, плавание, танцы и езду на велосипеде, добавила эксперт.

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Врач отметила, что соответствующие занятия способны поддержать здоровье главного органа кровеносной системы, нормализовать артериальное давление, а также уменьшить вес.