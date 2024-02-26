Общество 26 февраля 2024, 13:00 Врач Стародубцева: нехватка воды в организме может спровоцировать появление отеков

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Диетолог Лилия Стародубцева рассказала о причинах появления отеков. Накопление жидкости в организме может быть спровоцировано нехваткой воды, отметила эксперт в беседе с РИАМО.

По ее словам, нормализация водного баланса помогает справиться с данной неприятностью. Однако чай и кофе действительно способны стать причиной отеков, добавила врач.

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Кроме того, она посоветовала вести здоровый образ жизни и снизить потребление соленых продуктов, добавил сайт Utro.ru.