26 февраля 2024, 13:00
Врач Стародубцева: нехватка воды в организме может спровоцировать появление отеков
Диетолог Лилия Стародубцева рассказала о причинах появления отеков. Накопление жидкости в организме может быть спровоцировано нехваткой воды, отметила эксперт в беседе с РИАМО.
По ее словам, нормализация водного баланса помогает справиться с данной неприятностью. Однако чай и кофе действительно способны стать причиной отеков, добавила врач.
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Кроме того, она посоветовала вести здоровый образ жизни и снизить потребление соленых продуктов, добавил сайт Utro.ru.
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