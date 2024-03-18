Общество 18 марта 2024, 11:22 Врач Стародубова: пожилым людям и беременным женщинам опасно поститься

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Великий пост в 2024 году начинается у православных христиан 18 марта. Для некоторых воздержание от скоромной пищи может представлять опасность, рассказала кардиолог и диетолог Антонина Стародубова в беседе с сайтом kp.ru.

Врач посоветовала пациентам с хроническими болезнями проконсультироваться с лечащим врачом. Он определит, какие ограничения в питании будет соблюдать посильно.

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По словам эксперта, внимательнее к своему самочувствию стоит отнестись и пожилым людям. Кроме того, не рекомендовано держать пост детям до 10 лет, а также беременным и кормящим женщинам, добавила Стародубова.