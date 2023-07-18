18 июля 2023, 18:38
Врач Созыкин предупредил, что при купании в фонтане можно подхватить ротавирус
Летом люди нередко пытаются охладиться, купаясь в фонтане, но такое развлечение может привести в ротавирусу. Об этом Life рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Алексей Созыкин.
Во-первых, в воду добавляют реагенты, и они могут провоцировать высыпания и раздражать кожу и слизистые. Особенно опасны становятся фонтаны при сильной жаре. Когда на улице температура воздуха выше +30 градусов в воде активно размножаются различные микроорганизмы. Они провоцируют ротавирусную и кишечную инфекции, конъюнктивит, гепатит и другие заболевания.
Реклама
Кроме того, добавил эксперт, можно подучить и электротравму. Если в фонтане установлена подстветка, ее можно случайно задеть во время купания.
Врачи
Реклама
Реклама