Врач сообщил о состоянии госпитализированных после аварии на шахте «Листвяжная»

Состояние пострадавших, которые попали в больницу после ЧП на шахте «Листвяжная», стабильное. Об этом заявил заместитель главврача Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Александр Агаларян.

Он отметил, что некоторых из госпитализированных могут выписать уже на следующей неделе, сообщило РИА «Новости».

Сегодня утром был госпитализирован еще один шахтер, пострадавший в «Листвяжной». Выжившего спасателя Александра Заковряшина, которого доставили в больницу накануне, по итогам сеанса телемедицины планируется перевести в Кемерово.

По данным начальника Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда МЧС, число госпитализированных после пожара в шахте спасателей выросло до 15.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек. По факту случившегося было возбуждено два уголовных дела. Также причины ЧП устанавливает комиссия под руководством Ростехнадзора.