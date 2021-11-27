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    27 ноября 2021, 09:29

    Врач сообщил о состоянии госпитализированных после аварии на шахте «Листвяжная»

    Нескольких пострадавших в «Листвяжной» планируют выписать на следующей неделе

    Ольга Назаркина

    Состояние пострадавших, которые попали в больницу после ЧП на шахте «Листвяжная», стабильное. Об этом заявил заместитель главврача Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Александр Агаларян.

    Врач сообщил о состоянии госпитализированных после аварии на шахте «Листвяжная»

    Он отметил, что некоторых из госпитализированных могут выписать уже на следующей неделе, сообщило РИА «Новости».

    Сегодня утром был госпитализирован еще один шахтер, пострадавший в «Листвяжной». Выжившего спасателя Александра Заковряшина, которого доставили в больницу накануне, по итогам сеанса телемедицины планируется перевести в Кемерово.

    По данным начальника Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда МЧС, число госпитализированных после пожара в шахте спасателей выросло до 15.

    Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек. По факту случившегося было возбуждено два уголовных дела. Также причины ЧП устанавливает комиссия под руководством Ростехнадзора.