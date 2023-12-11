Общество 11 декабря 2023, 13:26 Врач Соловьева связала повышенный уровень инсулина с риском развития рака

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Эндокринолог Яна Соловьева рассказала об опасности повышенного инсулина в организме. Данный гормон способствует росту мутагенных клеток, отметила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По ее словам, избыток инсулина приводит к увеличению веса и появлению отеков.

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«Повышенный аппетит — это инсулин, особенно в вечернее время. И помимо жировой клетки, к сожалению, растут какие-то мутагенные клетки», — подчеркнула врач.

Она также добавила, что в настоящее время онкологи используют сахароснижающие препараты при лечении онкологии на начальных стадиях.