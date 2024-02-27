27 февраля 2024, 15:07
Врач Соломатина предупредила о вреде квашеной капусты для людей старше 50 лет
Квашеная капуста — отличный источник полезных элементов. Однако людям старше 50 лет стоит с осторожностью подходить к употреблению блюда, передала «Вечерняя Москва» слова диетолога Елены Соломатиной.
Человек, который не часто добавлял в рацион данный продукт, может столкнуться с метеоризмом и вздутием живота, пояснила врач. Кроме того, во время приема такой пищи происходит изменение соотношения полезных бактерий.
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По словам специалиста, после 50 лет квашеную капусту необходимо размельчать и включать в меню постепенно.
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