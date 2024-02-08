Общество 08 февраля 2024, 17:32 Врач Солнцева: некоторые виды хлеба увеличивают риски онкологических заболеваний

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Диетолог Татьяна Солнцева заявила, что более 5% образцов хлеба, представленных в магазинах, содержат крайне опасные добавки. Слова эксперта передал сайт «Аргументы и факты».

Речь идет о таких соединениях, как семикарбазид и броматы. Они придают выпечке пышность, объем и упругость, пояснила врач. Однако данные вещества обладают канцерогенным действием и могут вызывать появление злокачественных опухолей ЖКТ, щитовидной железы и простаты.

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Диетолог отметила, что соответствующие добавки не встречаются в черном хлебе, добавил «ФедералПресс».