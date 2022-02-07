Врач Соколова рассказала о новом алгоритме работы с пациентами с ОРВИ в поликлиниках

Случаев заболевания ОРВИ в Москве стало больше, однако поликлиники справляются с потоком пациентов при помощи специального алгоритма работы, передала «Вечерняя Москва». Об этом изданию рассказала главный врач Городской поликлиники № 191 Мария Соколова.

«Наши отделения полностью изолированы от помещений, где продолжается в штатном режиме прием соматических больных. Отделения работают ежедневно с 8:00 до 20:00, но до последнего пациента: никому мы не отказываем, если вдруг кто-то задержался и обратился к нам за помощью», — рассказала Соколова.

Она добавила, что для удобства пациентов с симптомами ОРВИ в поликлинику можно приходить без записи и в любую поликлинику, а не только в ту, к которой прикреплен пациент. Внутри поликлиник создаются все условия, чтобы больные ковидом не пересекались с людьми с обычной простудой.

«На входе проводится бесконтактная термометрия, измерение сатурации, регистрация пациента. После этого человека направляют в зону проведения теста на наличие коронавирусной инфекции, где обязательно производится забор мазка на ПЦР. По результатам тестирования потоки распределяются: пациенты с положительными и отрицательными тестами далее не пересекаются. Они направляются к разным врачам в разные кабинеты, даже на разные этажи», — пояснила врач.