Общество 11 декабря 2023, 15:37 Врач Соколова: авокадо и йогурт помогут ускорить выздоровление при простуде

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Фитотерапевт Нина Соколова рассказала, как организовать питание во время простуды и гриппа. Ускорить выздоровление помогут бульоны, чеснок, горячий чай, мед и острый перец, отметила врач в беседе с AyZdorov.ru.

По ее словам, эффективность также покажет йогурт. Этот питательный продукт способен успокоить раздраженное горло. За счет содержания кальция и витаминов он сокращает продолжительность болезни, добавил «ФедералПресс».

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При простуде стоит включить в рацион авокадо, посоветовала эксперт. Данный фрукт стимулирует работу иммунитета и борется с воспалениями.