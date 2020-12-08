Врач: собирать аптечку с лекарствами от коронавируса не имеет смысла
иВрач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, что в домашней аптечке стоит иметь универсальные препараты. А вот собирать то, что нужно при лечении от коронавируса заранее — смысла нет. Об этом сообщило ИА Nation News.
Она объяснила, что инфекцию все переносят совершенно по-разному. Поэтому сложно составить список необходимых лекарств заранее. В любом случае дома следует иметь жаропонижающие препараты, антисептики и лекарства от насморка, аллергии и боли в горле.
«Все можно купить без проблем. Но перечисленные средства, должны быть в домашней аптечке на случай экстренной ситуации», — заключила Алексеева.