Врач: собирать аптечку с лекарствами от коронавируса не имеет смысла

Она объяснила, что инфекцию все переносят совершенно по-разному. Поэтому сложно составить список необходимых лекарств заранее. В любом случае дома следует иметь жаропонижающие препараты, антисептики и лекарства от насморка, аллергии и боли в горле.

«Все можно купить без проблем. Но перечисленные средства, должны быть в домашней аптечке на случай экстренной ситуации», — заключила Алексеева.