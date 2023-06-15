Общество 15 июня 2023, 11:32 Врач скорой помощи Нечаева рассказала, что после 7 минут утопления спасти человека почти невозможно

Читать 360tv в

Когда человек тонет, крайне важно как можно быстрее начать его спасение, счет идет на минуты. Об этом РИАМО рассказала врач скорой помощи АО «Медицина» Елена Нечаева.

Она объяснила, что после минутного утопления шансы откачать человека — 90%. Но потом с каждым мигом они уменьшаются. После шести или семи проведенных под водой минут спасение возможно лишь в 10% случаев.

Реклама

«Но чем больше это время — тем меньше шансы на выживание. Если это 6-7 минут, то после такого срока в воде выживают не более 1—3% пострадавших», — подчеркнула Нечаева.

Он добавила, что чаще всего люди тонут из-за нарушения техники безопасности, купания в запрещенных местах или в нетрезвом состоянии.

Авторы: