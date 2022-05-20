Врач скорой помощи Давыдов назвал самую опасную для человека травму

Самая опасная травма для человека — это травма головы. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал заместить главврача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Петр Давыдов.

Травмы головы требуют пристального наблюдения врачей, чтобы предупредить возможные осложнения.

«Самым главным критерием серьезности травмы служит наличие кровотечения, когда кровь обильно истекает из раны. Кровотечение — это всегда серьезное осложнение травмы, и если оно есть, то его надо останавливать, — это одна из главных причин вызова скорой помощи», — рассказал врач.

Количество травм увеличивается в летний период, отметил kp.ru. Чтобы уберечь себя от травмы, нужно носить удобную обувь, смотреть под ноги и воздержаться от травмоопасной деятельности.