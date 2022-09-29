Врач Скавыш объяснил, по каким признакам можно понять, что подросток увлекся наркотиками | 360°

Общество 29 сентября 2022, 15:38 Поделиться Telegram

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Viber Врач Скавыш объяснил, по каким признакам можно понять, что подросток увлекся наркотиками

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Самым ранним признаком употребления подростком наркотиков может стать изменение запаха, который от него исходит. Об этом в разговоре с «Газетой.ru» сообщил детский врач-психиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Владимир Скавыш.

Эксперт объяснил, что подросток таким образом пытается перебить запах травки.

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«Либо он начал есть чеснок, лук, обильно использовать резко пахнущий парфюм (чтобы перебить другие запахи, например, запах травки). Либо он начинает противиться, когда родители его обнимают и близко прижимают к себе. Ведь все знают, что травка — это плохо и боятся быть пойманными», — сказал медик.

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Скавыш также отметил, что дети, которые связываются с наркотиками, становятся более закрытыми и отгораживаются, написали «Известия».

Тревожный сигнал также может быть в том, что ребенок резко сменил круг общения.

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