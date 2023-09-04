04 сентября 2023, 19:12
Врач Сиволап связал рост продаж БАДов от похмелья с увеличением спроса на алкоголь
Спрос на биологически активные добавки от похмелья вырос на фоне того, что люди стали больше употреблять алкоголь. Об этом сообщил врач-нарколог Юрий Сиволап радиостанции «Говорит Москва».
По словам специалиста, также увеличение роста продаж БАДов объясняется тем, что медикаментозные препараты для лечения синдрома отмены алкоголя в аптеках приобрести довольно сложно.
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Врач отметил, что народные средства в виде огуречного рассола от похмелья неэффективны, при таких состояниях лучше всего обратиться за помощью специалистов.
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