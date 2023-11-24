Общество 24 ноября 2023, 14:09 Врач Ситникова: красное мясо и газировка способны ускорять старение организма

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Врач-гастроэнтеролог Екатерина Ситникова перечислила продукты, избыточное употребление которых ускоряет старение. Об этом сообщили «Известия».

По словам эксперта, повреждение клеток провоцирует чрезмерное количество красного мяса в рационе. Объясняется это содержанием в блюде насыщенных жирных кислот, холестерина и соли. Кроме того, пристрастие к данному продукту связывают с появлением сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, пояснила Ситникова.

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Специалист также посоветовала не увлекаться газированными напитками. Они повышают риски ожирения и диабета, что ускоряет процесс старения организма.