12 января 2024, 14:27
Врач Симкин назвал угги и «дутики» самой вредной зимней обувью
Зимняя обувь на мягкой подошве, так любимая россиянами, очень вредна и сильно деформирует стопу. Об этом «Известиям» рассказал врач-остеопат Дмитрий Симкин.
По его словам, риск деформации обычно возростает в три раза, а у полных людей — в шесть. Как добавила «Свободная пресса», в обуви без каблука сложнее держать осанку, поэтому увеличивается нагрузка на позвоночник.
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«Антирейтинг самой вредной зимней обуви однозначно возглавляют „мягкие“ модели на плоской подошве. Сюда относятся модные „дутики“, „снобутсы“ и особенно любимые многими угги», — подчеркнул врач.
Врачи
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