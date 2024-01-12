Общество 12 января 2024, 14:27 Врач Симкин назвал угги и «дутики» самой вредной зимней обувью

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Зимняя обувь на мягкой подошве, так любимая россиянами, очень вредна и сильно деформирует стопу. Об этом «Известиям» рассказал врач-остеопат Дмитрий Симкин.

По его словам, риск деформации обычно возростает в три раза, а у полных людей — в шесть. Как добавила «Свободная пресса», в обуви без каблука сложнее держать осанку, поэтому увеличивается нагрузка на позвоночник.

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«Антирейтинг самой вредной зимней обуви однозначно возглавляют „мягкие“ модели на плоской подошве. Сюда относятся модные „дутики“, „снобутсы“ и особенно любимые многими угги», — подчеркнул врач.

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