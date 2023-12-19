19 декабря 2023, 16:42
Врач Симбирцева: витамин E помогает защититься от рака и замедлить возрастные процессы
Терапевт Анна Симбирцева рассказала о пользе витамина E. Это соединение способно защитить организм от ряда серьезных недугов, передала «Вечерняя Москва».
По словам врача, витамин E — антиоксидант, который блокирует образование способствующих развитию онкологии веществ. Кроме того, он участвует в противовоспалительных процессах.
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Эксперт отметила, что включение в рацион орехов и зеленых листовых овощей является профилактикой болезней сердца. Еще одно благотворное свойство — замедление возрастных изменений.
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