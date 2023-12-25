Общество 25 декабря 2023, 16:00 Врач Швабская отнесла противоопухолевое действие к полезным свойствам мандаринов

Читать 360tv в

Мандарины содержат множество витаминов, минералов, а также антиоксидантов. Примерно четыре фрукта в день могут принести большую пользу. Об этом рассказала «Известиям» научный сотрудник лаборатории эпидемиологии питания НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Ольга Швабская.

По ее словам, оранжевые плоды обладают противоопухолевым действием и антистрессовым эффектом. Кроме того, они способны повысить устойчивость организма к различным инфекциям.

Реклама

Врач отметила, что за счет бетта-криптоксантина мандарины помогают замедлить старение и уменьшить возрастные когнитивные нарушения. Еще одно немаловажное свойство — защита фоторецепторов сетчатки глаза.