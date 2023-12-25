25 декабря 2023, 16:00
Врач Швабская отнесла противоопухолевое действие к полезным свойствам мандаринов
Мандарины содержат множество витаминов, минералов, а также антиоксидантов. Примерно четыре фрукта в день могут принести большую пользу. Об этом рассказала «Известиям» научный сотрудник лаборатории эпидемиологии питания НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Ольга Швабская.
По ее словам, оранжевые плоды обладают противоопухолевым действием и антистрессовым эффектом. Кроме того, они способны повысить устойчивость организма к различным инфекциям.
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Врач отметила, что за счет бетта-криптоксантина мандарины помогают замедлить старение и уменьшить возрастные когнитивные нарушения. Еще одно немаловажное свойство — защита фоторецепторов сетчатки глаза.
Питание
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