07 апреля 2023, 15:38
Врач Шогенов развенчал миф о связи времени года с усилением головных болей
Многие люди связывают усиление головных болей с наступлением весны. Однако никакой подтверждающей информации такой связи нет, сообщил практикующий невролог Рамиш Шогенов в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, усиление мигрени в весеннее время может быть связано с влиянием яркого солнца.
Реклама
Невролог также отметил, что недомогание может возникнуть из-за частого употребления продуктов с большим содержанием тирамина.
Врачи
Реклама
Реклама