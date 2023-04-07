Общество 07 апреля 2023, 15:38 Врач Шогенов развенчал миф о связи времени года с усилением головных болей

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Многие люди связывают усиление головных болей с наступлением весны. Однако никакой подтверждающей информации такой связи нет, сообщил практикующий невролог Рамиш Шогенов в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, усиление мигрени в весеннее время может быть связано с влиянием яркого солнца.

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Невролог также отметил, что недомогание может возникнуть из-за частого употребления продуктов с большим содержанием тирамина.