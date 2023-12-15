Общество 15 декабря 2023, 11:10 Врач Шкурко: не стоит брать на себя всю подготовку к Новому году

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Во время подготовки к Новому году не стоит брать всю ответственность на себя, определенную часть дел следует делегировать. Об этом сообщил врач-психотерапевт Владимир Шкурко в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, блюда к новогоднему столу можно заказать из ресторана или воспользоваться сервисом доставки продуктов. Также стоит заказать клининг, чтобы не убирать квартиру и не мыть горы посуды.

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«Разделите подготовку на несколько дней между всеми участниками торжества, подумайте, кто будет готовить, кто возьмется украшать помещение», — подчеркнул эксперт.

Шкурко также посоветовал составить список дел — именно планирование поможет не сойти с ума в предновогодней гонке, сообщило Ura.ru.