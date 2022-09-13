Врач Шишкин: несоблюдение инструкции градусника при измерении температуры может привести к ошибкам | 360°

Общество 13 сентября 2022, 11:47 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Врач Шишкин: несоблюдение инструкции градусника при измерении температуры может привести к ошибкам

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Семейный врач Валентин Шишкин в беседе с Ura.ru сообщил, что при измерении температуры градусниками зачастую граждане не соблюдают инструкцию.

«Наиболее частой ошибкой является несоблюдение времени измерения. Что касается ртутных градусников, в прямой кишке обычно нужно держать до четырех минут, в подмышечной впадине до семи, в ротовой полости до 11 минут. И важно внимательно читать инструкцию. Например, что касается ушных градусников, они высокочувствительные и поэтому очень капризные в плане правильности исполнения измерений. У всех разное строение слуховых проходов, поэтому температура может считываться неверно. Есть пирометры (бесконтактные приборы, — прим. ред.), которые измеряют плавающим способом, то есть их нужно водить перед лбом», — сказал Шишкин.

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По словам врач-терапевта высшей категории Алексея Водовозова, перед использованием электронных градусников необходимо прочитать инструкцию. Там будет указано, как конкретный термометр работает. Например, некоторые определяют температуру тела буквально за 10-15 секунд, некоторые нужно держать 30-40 секунд.

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Медик добавил, что имеет смысл держать дома температурные тест-полоски, которые прикладываются ко лбу.

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