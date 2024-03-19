Общество 19 марта 2024, 17:03 Врач Шипков рассказал о трудностях стоматологии в России на фоне санкций Врач Шипков: импортозамещение материалов позволило отчасти решить проблему

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Врач-стоматолог Владимир Шипков рассказал, что трудности в российской стоматологии начали наблюдать еще с начала пандемии коронавируса. Импортозамещение европейских материалов позволило отчасти решить проблему на фоне введения странами ЕС санкций в 2022 году, передала «Вечерняя Москва».

Как пояснил врач, с так называемыми примитивными расходными материалами удалось разобраться, однако вопрос производства высокотехнологичных материалов по-прежнему актуален.

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«В основе технологического первенства западных и частично восточных стран лежат десятилетия кропотливых научных исследований и практических испытаний. Производственники в новой российской истории пока не обладают таким бэкграундом», — сообщил медик.

Наиболее благоприятно дела обстоят в ортодонтии. Шипков отметил, что российские брекет-системы и элайнеры смогли показать неплохие результаты в клиниках любого уровня.