Общество

13 февраля 2024, 17:16

Врач Шеляков: вспышки бруцеллеза на Северном Кавказе связаны с низким качеством ветеринарных мероприятий

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Бруцеллез — заболевание, которым можно заразиться только от животных. Лидерами по распространению инфекции в России стали Северо-Кавказский федеральный округ и Республика Дагестан. Причину данного явления объяснил ветеринар Михаил Шеляков в беседе с «Ридусом».

По его мнению, такая ситуация стала следствием низкого качества противоэпизоотических ветеринарных мероприятий в указанных регионах. Профильные ведомства демонстрируют недостаточно высокий контроль, считает эксперт.

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