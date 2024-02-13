Врач Шеляков: вспышки бруцеллеза на Северном Кавказе связаны с низким качеством ветеринарных мероприятий

Бруцеллез — заболевание, которым можно заразиться только от животных. Лидерами по распространению инфекции в России стали Северо-Кавказский федеральный округ и Республика Дагестан. Причину данного явления объяснил ветеринар Михаил Шеляков в беседе с «Ридусом».