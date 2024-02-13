13 февраля 2024, 17:16
Врач Шеляков: вспышки бруцеллеза на Северном Кавказе связаны с низким качеством ветеринарных мероприятий
Бруцеллез — заболевание, которым можно заразиться только от животных. Лидерами по распространению инфекции в России стали Северо-Кавказский федеральный округ и Республика Дагестан. Причину данного явления объяснил ветеринар Михаил Шеляков в беседе с «Ридусом».
По его мнению, такая ситуация стала следствием низкого качества противоэпизоотических ветеринарных мероприятий в указанных регионах. Профильные ведомства демонстрируют недостаточно высокий контроль, считает эксперт.
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