Общество 08 августа 2023, 16:18 Врач Шеляков: для живущих в клетках питомцев нужно выбрать теневую сторону комнаты в жару

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Питомцев, которые содержатся в клетках, необходимо перенести в теневую сторону комнаты в период летней жары. Об этом изданию NEWS.ru сообщил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Домашние животные должны иметь постоянный доступ к питьевой воде и к воздуху. Ведь им, как и людям, необходимо утолять жажду и поддерживать водный баланс.

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Что касается питания, то его лучше сделать низкокалорийным. Таким образом животным будет проще перенести летний зной, добавил ветеринар.