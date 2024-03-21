Общество 21 марта 2024, 14:35 Врач Шатилова: кремы и лосьоны не помогут в эффективной борьбе с целлюлитом

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Целлюлит встречается как у женщин, так и у мужчин. Несмотря на разнообразие методик, полностью избавиться от «апельсиновой корки» не получится. Об этом рассказала дерматолог Анастасия Шатилова в беседе с «Известиями».

По ее словам, специальные кремы и лосьоны не помогут в эффективной борьбе с бугристой кожей. Некоторые средства способны лишь на короткое время улучшить внешний вид, пояснила врач.

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Она отметила, что более существенный результат принесут регулярные физические упражнения и массажи, добавил сайт RostovGazeta.ru.