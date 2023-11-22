Общество 22 ноября 2023, 12:09 Врач Шарапова посоветовала употреблять кисломолочные пробиотики после удаления желчного пузыря

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Заслуженный врач РФ Ольга Шарапова рассказала, как составить меню человеку, которому удалили желчный пузырь. После операции необходимо употреблять вареные или приготовленные на пару продукты, отметила эксперт в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, важно питаться пять-шесть раз в день, порции должны быть небольшими. Разрешены различные супы, говядина, кролик, индейка, нежирная рыба и курица без кожи.

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Также Шарапова посоветовала включить в рацион кисломолочные пробиотики и не забывать поддерживать водный баланс.