22 ноября 2023, 12:09
Врач Шарапова посоветовала употреблять кисломолочные пробиотики после удаления желчного пузыря
Заслуженный врач РФ Ольга Шарапова рассказала, как составить меню человеку, которому удалили желчный пузырь. После операции необходимо употреблять вареные или приготовленные на пару продукты, отметила эксперт в беседе с Pravda.Ru.
По словам специалиста, важно питаться пять-шесть раз в день, порции должны быть небольшими. Разрешены различные супы, говядина, кролик, индейка, нежирная рыба и курица без кожи.
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Также Шарапова посоветовала включить в рацион кисломолочные пробиотики и не забывать поддерживать водный баланс.
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