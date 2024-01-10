10 января 2024, 11:31
Врач Шахвеледов: инфицирование сразу несколькими вирусами грозит серьезными осложнениями
Одновременное распространение гриппа, ОРВИ и ковида зафиксировали в России. Такая ситуация представляет серьезную опасность для людей с ослабленным иммунитетом, сообщил врач-педиатр Рамил Шахвеледов в беседе с сайтом «Мир 24».
По его словам, в группе риска находятся дети, пожилые люди, пациенты с онкологией и хроническими недугами. Инфицирование сразу несколькими вирусами может привести к серьезным осложнениям, подчеркнул эксперт.
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Он посоветовал не забывать про элементарные правила профилактики. Важно соблюдать социальную дистанцию, носить маски и чаще мыть руки.
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