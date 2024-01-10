Общество 10 января 2024, 11:31 Врач Шахвеледов: инфицирование сразу несколькими вирусами грозит серьезными осложнениями

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Одновременное распространение гриппа, ОРВИ и ковида зафиксировали в России. Такая ситуация представляет серьезную опасность для людей с ослабленным иммунитетом, сообщил врач-педиатр Рамил Шахвеледов в беседе с сайтом «Мир 24».

По его словам, в группе риска находятся дети, пожилые люди, пациенты с онкологией и хроническими недугами. Инфицирование сразу несколькими вирусами может привести к серьезным осложнениям, подчеркнул эксперт.

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Он посоветовал не забывать про элементарные правила профилактики. Важно соблюдать социальную дистанцию, носить маски и чаще мыть руки.