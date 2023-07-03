03 июля 2023, 15:54
Врач Шафалинов посоветовал пройти медобследование перед путешествием
Летний сезон является периодом отпусков. Перед отправлением на курорт россиянам следует пройти медицинское обследование, рассказал профессор, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов, сообщил «Царьград».
По словам специалиста, такой ответственный подход к путешествию считается хорошим тоном. Также туристу рекомендуется заранее собрать аптечку, в которую обязательно нужно положить средства против аллергии и кишечной инфекции.
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Как сообщило Utro.ru, на южных курортах не стоит выходить на улицу в обед, лучше всего прогуливаться в утреннее и вечернее время.
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