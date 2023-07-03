Общество 03 июля 2023, 15:54 Врач Шафалинов посоветовал пройти медобследование перед путешествием

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Летний сезон является периодом отпусков. Перед отправлением на курорт россиянам следует пройти медицинское обследование, рассказал профессор, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов, сообщил «Царьград».

По словам специалиста, такой ответственный подход к путешествию считается хорошим тоном. Также туристу рекомендуется заранее собрать аптечку, в которую обязательно нужно положить средства против аллергии и кишечной инфекции.

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Как сообщило Utro.ru, на южных курортах не стоит выходить на улицу в обед, лучше всего прогуливаться в утреннее и вечернее время.