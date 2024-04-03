03 апреля 2024, 11:32
Врач Семирядов посоветовал учитывать первопричину набора веса при попытке похудеть
Диетолог Дмитрий Семирядов рассказал о частых ошибках худеющих. В некоторых случаях желаемый результат не наступает из-за неправильного расчета калорийности рациона, отметил эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.
Он также посоветовал не забывать учитывать первопричину набора лишних килограммов. Так, порой отсутствие физической активности — результат истощения нервной системы на фоне эмоционального напряжения.
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«У человека может быть повышенный аппетит из-за снижения или повышения уровня кортизола на фоне стресса. Может быть дефицит витаминов, минералов, недостаток магния, цинка, хрома, железа, что тоже повышает аппетит», — пояснил врач.
По его словам, для начала необходимо разобраться с этими факторами.
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