Общество 20 февраля 2024, 13:07 Врач Щучко: перед наркозом необходимо отказаться от курения и употребления спиртного

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Анестезиолог Андрей Щучко рассказал, как минимизировать риски перед операцией под наркозом. Среди самых опасных осложнений — остановка сердца или дыхания, а также тяжелые аллергические реакции, передала «Вечерняя Москва».

В связи с этим необходимо прекратить приемы пищи за шесть часов до плановой процедуры. Кроме того, за два часа стоит воздержаться от употребления прозрачных жидкостей, посоветовал врач.

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По его словам, перед хирургическим вмешательством важно отказаться от всех вредных привычек. Курение, алкоголь и запрещенные вещества способны нарушить действие препаратов.