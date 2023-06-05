Общество 05 июня 2023, 12:28 Врач Щепеляев рассказал, что купание в запрещенных местах может привести к тошноте и зуду

Читать 360tv в

Наступает купальный сезон, но не стоит пытаться освежиться в любом понравившемся водоеме, потому что это может привести к неприятным последствиям и заболеваниям. Об этом «Народным новостям» рассказал врач аллерголог Даниил Щепеляев.

Он отметил, что если есть табличка «Купаться запрещено», то ее поставили не просто так. Значит водные процедуры могут быть небезопасны. Чаще всего люди жалуются на так называемый зуд купальщика. Это заболевание возникает из-за шистосом, источником которых являются утки и пресноводные моллюски. Кроме того, в водоеме можно подхватить вирусы и опасные бактерии.

Реклама

«Купаясь в водоемах или реках, человек может нахвататься кишечной палочки. Все зависит от региона. В некоторых частях России в водоемах обитает холера. Нередко в озерах можно обнаружить яйца гельминтов, которые могут попасть в организм, если человек случайно глотнет воду во время ныряния или купания», — объяснил врач.

Если после купания появилась тошнота, зуд, высыпания или другие симптомы, то нужно обратиться к специалисту.

Авторы: