Общество 02 апреля 2024, 11:30 Врач Саволюк: водитель может спровоцировать опасные ситуации на дороге из-за сильного чувства голода

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Сильное чувство голода, которое обычно сопровождается дискомфортом, представляет опасность для автомобилистов. Об этом рассказала диетолог и терапевт Антонина Саволюк в беседе с «Газетой.ru».

По словам врача, стресс забирает ресурс нервной системы. Водитель, часто отвлекаясь на неприятное состояние, способен спровоцировать рискованные ситуации на дороге, пояснила эксперт.

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Она также добавила, что при нарушениях углеводного обмена голод приводит к резкому снижению концентрации. У таких автомобилистов режим питания должен быть в приоритете.