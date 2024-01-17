Общество 17 января 2024, 17:39 Врач Савицкая рассказала, что 75% смертности в Нижегородской области приходятся на хронические заболевания

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Главврач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая в беседе с ИА «Время Н» привела статистику, в которой говорится, что 75% смертей в области происходят по причине хронических заболеваний.

В связи с этим медик посоветовала гражданам проходить профилактические осмотры ежегодно.

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«К хроническим неинфекционным заболеваниям относятся заболевания сердечно-сосудистой системы, легких, сахарный диабет и злокачественные новообразования», — добавлена Савицкая.

Чаще всего факторами развития хронических болезней выступают неправильное питание, низкая физическая активность, злоупотребление алкоголем, курение и стресс.