Общество 23 ноября 2023, 11:00 Врач Савицкая посоветовала сократить употребление переработанного мяса и сахара

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Правильное питание — залог крепкого здоровья. Как составить сбалансированный рацион, рассказала главврач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая сайту pravda-nn.ru.

Она посоветовала снизить употребление красного и переработанного мяса, соли, сахара и алкоголя. В меню необходимо включать большое количество овощей, фруктов, ягод, орехов и рыбы, добавила эксперт.

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По ее словам, также важно поддерживать водный баланс. Суточная норма для каждого человека рассчитывается индивидуально.