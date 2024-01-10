Общество 10 января 2024, 16:31 Врач Савицкая: малоподвижный образ жизни может обернуться раком и ожирением

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Главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Нижегородской области Наталья Савицкая рассказала, как недостаток движения влияет на здоровье. Ее слова передал сайт Pravda-nn.ru.

Врач отметила, что у людей с пассивным образом жизни возрастает риск ранней смертности. Так, низкая физическая активность может привести к появлению онкологических заболеваний и проблем с сердечно-сосудистой системой, пояснила эксперт.

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Среди других последствий — ожирение, вызванное снижением интенсивности метаболических процессов, добавила Савицкая.