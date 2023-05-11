Общество 11 мая 2023, 12:59 Врач Савельева рассказала, что темная одежда приводит к перегреву в жаркую погоду

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Одежда темных цветов способна поглощать солнечные лучи и тепло, что может привести к перегреву в жаркую погоду. Об этом РИАМО рассказала старший врач-терапевт АО «Медицина», врач высшей категории Олеся Савельева.

По ее словам, летом лучше отдавать предпочтение светлой или белой одежде. В ней человек будет чувствовать себя комфортнее, а организм надежно защитится от перегрева. Кроме того, стоит обратить внимание на натуральные ткани: лен, хлопок и шелк.

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«Чтобы не нарушать процесс терморегуляции, лучше воздержаться и от применения дезодорантов, так как потоотделение способствует охлаждению организма человека, от нанесения декоративных косметических и тональных кремов, так как они могут привести к перегреву кожи», — резюмировала Олеся Савельева.

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