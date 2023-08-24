Общество 24 августа 2023, 17:37 Врач Савельева посоветовала отказаться от жирной пищи за сутки до полета

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За сутки до рейса пассажирам следует отказаться от употребления жирных продуктов. Об этом сообщила врач-терапевт Олеся Савельева в беседе с Life.

По словам специалиста, во время авиаперелета при быстром подъеме на несколько тысяч метров меняется работа желудочно-кишечного тракта. Кроме того, на высоте иначе функционируют слюнные железы, вызывая чувство сухости во рту и тошноту.

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Врач также посоветовала перед полетом исключить из рациона газированные напитки, бобовые, свинину и фрукты.