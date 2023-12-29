Общество 29 декабря 2023, 13:27 Врач Саперова: ВПЧ может передаваться во время сна в одной постели

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Дерматовенеролог Ольга Саперова рассказала о способах передачи вируса папилломы человека (ВПЧ). Инфекцию можно подхватить не только во время полового акта, отметила эксперт в беседе с РИАМО.

Другие пути заражения — сон в одной с инфицированным постели и использование общего полотенца. Кроме того, ВПЧ способен передаваться ребенку от матери, пояснила врач.

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По ее словам, недуг не имеет ярко выраженных проявлений, потому его сложно диагностировать, передала «Вечерняя Москва».