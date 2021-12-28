Врач Сафонова посоветовала россиянам перед Новым годом сдать ПЦР-тест

Врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова посоветовала россиянам перед новогодними праздниками сдать ПЦР-тест на коронавирус. Таким образом можно быть уверенным, что близкие не заразятся. Об этом сообщила она в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Я считаю, что в первую очередь ПЦР нужно сдавать до новогодних праздников, перед тем, как идти на семейные мероприятия, где могут быть в том числе пожилые родственники, чтобы никого не заразить, чтобы быть уверенным, что вы не являетесь носителем вируса, потому что сейчас много случаев именно бессимптомной инфекции. После новогодних праздников, если появляется какая-то клиническая симптоматика, или просто перед выходом на работу тоже имеет смысл сдать ПЦР», — сказала она.

Сафонова считает, что спрос на ПЦР-тестирование заметно увеличится к концу декабря. Однако в коммерческих лабораториях очередей не возникнет. По системе ОМС врач советует записываться заранее, чтобы успеть получить результат до Нового года.

Перед сдачей теста нельзя чистить зубы, есть, пить, полоскать рот дезинфицирующими средствами, курить и жевать жвачку. Если человек получил положительный ПЦР, нужно обязательно вызывать врача и изолироваться от окружающих, заключила специалист.