Общество 09 апреля 2024, 12:47 Врач Саакян: экипировка позволит избежать травм при использовании электросамокатов

Читать 360tv в

С наступлением весны традиционно растет число обращений в больницы с травмами после поездок на электросамокатах. Избежать неприятных последствий и защитить себя поможет специальная экипировка, сообщил ортопед Артур Саакян в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам специалиста, также в целях безопасности необходимо следовать на небольшой скорости, держать дистанцию и уметь вовремя остановиться. Основное количество телесных повреждений бывает именно при несоблюдении правил езды.

Реклама

Врач отметил, что решить проблему травматизма позволит только дальнейшее совершенствование требований к использованию средств индивидуальной мобильности.