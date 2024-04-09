09 апреля 2024, 12:47
Врач Саакян: экипировка позволит избежать травм при использовании электросамокатов
С наступлением весны традиционно растет число обращений в больницы с травмами после поездок на электросамокатах. Избежать неприятных последствий и защитить себя поможет специальная экипировка, сообщил ортопед Артур Саакян в эфире радио «Комсомольская правда».
По словам специалиста, также в целях безопасности необходимо следовать на небольшой скорости, держать дистанцию и уметь вовремя остановиться. Основное количество телесных повреждений бывает именно при несоблюдении правил езды.
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Врач отметил, что решить проблему травматизма позволит только дальнейшее совершенствование требований к использованию средств индивидуальной мобильности.
Правила
Электросамокаты
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