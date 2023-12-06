Общество 06 декабря 2023, 11:00 Врач Русанова: физическая активность поможет избежать переедания за новогодним столом

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Новогодний стол, заполненный вкусными и калорийными блюдами, зачастую провоцирует переедание. Как справиться с расстройством пищевого поведения при таком количестве соблазнов, рассказала нутрициолог Дарья Русанова в беседе с «Газетой.ru».

«Если вы чувствуете легкость и прилив сил, значит, вы съели столько, сколько нужно. Когда мы все время сидим, наши рецепторы в желудке работают хуже, при смене положения тела они активизируются и легче почувствовать насыщение», — объяснила врач.

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При переедании она также посоветовала отказаться от алкоголя на некоторый промежуток времени и прогуляться, добавил «ФедералПресс».