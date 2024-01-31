Общество 31 января 2024, 12:58 Врач Русаков назвал злость и усталость причинами головной боли

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Головная боль может иметь как физиологические, так и психологические причины. Последний вариант предполагает влияние негативных эмоций. Об этом рассказал терапевт Алексей Русаков в беседе с News.ru.

По его словам, неприятные ощущения в области головы способна спровоцировать злость.

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«Злость — когда с правой стороны диафрагма не дышит, нарушается лимфодренаж справа, а у нас голова дренируется параллельно печени, если она не дренируется, идет лимфатический застой на уровне головы», — пояснил эксперт.

Еще один фактор — усталость. При недостаточном количестве энергии на уровне мозга происходит лимфостаз, который приводит к отеку, отметил медик.