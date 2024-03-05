05 марта 2024, 14:21
Врач Руденко посоветовала обратиться к лору при головокружении и шуме в ушах
Всемирная организация здравоохранения заявила, что у человечества нарастает тугоухость. Как понять, что с ушами что-то не так, рассказала оториноларинголог Виктория Руденко в беседе с сайтом kp.ru.
Врач посоветовала немедленно обратиться к лору при таких признаках, как боль в ушной раковине, которая усиливается при нажатии, ощущение заложенности и распирания, а также при появлении неприятных ощущений при глотании.
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Тревожными сигналами эксперт назвала возникновение шума в ушах, головокружение и ощущение неразборчивости речи окружающих.
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