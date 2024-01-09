Общество 09 января 2024, 12:38 Врач Романенко предупредила о риске респираторных инфекций из-за отопительных приборов

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Бесперебойная работа обогревателей приводит к снижению влажности воздуха, что представляет опасность для здоровья. Об этом сообщила терапевт Татьяна Романенко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам эксперта, сухой воздух негативно влияет на состояние слизистых носа и полости рта. В результате они перестают выполнять защитную функцию, из-за чего увеличивается количество респираторных инфекций, пояснила врач.

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Она посоветовала обогревать помещение с помощью кипячения воды в больших емкостях. Такой способ поможет увлажнить воздух.