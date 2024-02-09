Общество 09 февраля 2024, 14:44 Врач Романенко посоветовала метеозависимым обратить внимание на режим дня

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Некоторые люди ощущают скачки давления и ухудшение самочувствия в периоды резкого изменения погоды. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» терапевт Татьяна Романенко рассказала метеозависимым, как пережить такие моменты.

Если синоптики обещают неблагоприятные условия, стоит обратить внимание на режим дня, отметила врач. Она посоветовала раньше ложиться спать и чаще бывать на свежем воздухе.

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По словам эксперта, эффективность покажут отказ от кофе и ограничение соли в рационе. Положительным действием обладают ванны и контрастные души, добавила специалист.