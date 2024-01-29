29 января 2024, 15:37
Врач Рябова: увлажнители воздуха и колд-кремы помогут справиться с сухостью кожи зимой
Покраснения и высыпания на открытых участках тела многие принимают за аллергию на холод. Аллерголог-иммунолог Ксения Рябова заявила, что зачастую причина кроется в активной работе батарей или чувствительности кожи, передала «Вечерняя Москва».
В связи с этим эксперт посоветовала приобрести увлажнитель воздуха. Соответствующие показатели в жилом помещении не должны быть меньше 40%, пояснила врач.
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По ее словам, перед выходом на улицу необходимо надевать перчатки и использовать колд-кремы. Такие средства создают защитный слой между кожей и агрессивной средой.
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