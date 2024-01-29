Общество 29 января 2024, 15:37 Врач Рябова: увлажнители воздуха и колд-кремы помогут справиться с сухостью кожи зимой

Читать 360tv в

Покраснения и высыпания на открытых участках тела многие принимают за аллергию на холод. Аллерголог-иммунолог Ксения Рябова заявила, что зачастую причина кроется в активной работе батарей или чувствительности кожи, передала «Вечерняя Москва».

В связи с этим эксперт посоветовала приобрести увлажнитель воздуха. Соответствующие показатели в жилом помещении не должны быть меньше 40%, пояснила врач.

Реклама

По ее словам, перед выходом на улицу необходимо надевать перчатки и использовать колд-кремы. Такие средства создают защитный слой между кожей и агрессивной средой.